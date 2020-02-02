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Китайская вирусная пневмония

Индия приостановила выдачу электронных виз гражданам Китая и находящимся в нем иностранцам

В посольстве Индии в Пекине указали, что те, у кого есть "веские основания посетить страну", могут обратиться в посольство или в индийские консульства в Шанхае или Гуанчжоу

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Индия временно приостановила в воскресенье выдачу электронных виз гражданам Китая, а также находящимся в КНР иностранным гражданам - из-за вспышки заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает посольство Индии в Пекине на своей странице в Twitter.

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"В связи с известными текущими обстоятельствами поездки в Индию по электронным визам временно приостанавливаются с этого момента. Это касается обладателей китайских паспортов и представителей других стран, проживающих в Китайской Народной Республике", - отмечает посольство.

Дипломатическое ведомство указывает, что те, у кого есть "веские основания, чтобы посетить Индию", могут обратиться в посольство Индии в Пекине, в индийские консульства в Шанхае или Гуанчжоу, а также в индийские визовые центры в этих городах.

В Индии на утро воскресенья зафиксировано два случая заболевания новым коронавирусом, оба - в южном штате Керала. Заболевшие ранее посещали КНР.

Теги
ИндияКитайКитайская вирусная пневмония
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