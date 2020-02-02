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Китайская вирусная пневмония
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Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая

По информации ИА "Чита.Ру", Ван Юньбинь, у которого выявили коронавирус, не получает от врачей информацию о результатах анализов
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© Максим Слуцкий/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице города Читы Забайкальского края из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", - написал он в своем Telagram-канале.

Салагай также отметил, что в соответствии с законодательством России каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

Ранее в воскресенье в региональном Минздраве опровергли информацию о жалобах зараженного новым коронавирусом гражданина Китая на условия содержания. Там пояснили, что врачи краевой инфекционной больницы Забайкалья создали все необходимые условия для лечения пациента, он находится в стационаре и получает требуемую медицинскую помощь.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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