Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в больнице города Читы Забайкальского края из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Ранее в ИА "Чита.Ру" появилась информация, что гражданин КНР Ван Юньбинь лежит в краевой инфекционной клинической больнице в Чите с диагнозом "коронавирус". Однако, по его словам, врачи не предоставляют ему информации о результатах анализов. Он также пожаловался, что условия в больнице не подходят для реабилитации его семьи.

"В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице (г. Чита)", - написал он в своем Telagram-канале.

Салагай также отметил, что в соответствии с законодательством России каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения.

Ранее в воскресенье в региональном Минздраве опровергли информацию о жалобах зараженного новым коронавирусом гражданина Китая на условия содержания. Там пояснили, что врачи краевой инфекционной больницы Забайкалья создали все необходимые условия для лечения пациента, он находится в стационаре и получает требуемую медицинскую помощь.