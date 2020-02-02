Власти столичного региона Австралии отменили введенный из-за пожаров режим ЧС

По его данным, решение об отмене постановления о чрезвычайном положении, введенного 31 января, было принято после того, как интенсивность и площадь лесных пожаров к югу от Канберры существенно снизились к вечеру воскресенья. "Пожарная ситуация на всей территории региона улучшилась, хотя определенный риск для сельских и отдаленных районов по-прежнему существует", - сказала старший офицер аварийной службы региона Джорджина Уилан. Она отметила, что пожарным расчетам удалось локализовать пламя в национальном парке Намаджи и заказнике Оррорал Вэлли, расположенных в 30 км к югу от Канберры, угрозы для пригородов столицы больше нет.

Власти региона также сообщили, что, несмотря на отмену чрезвычайного положения, "впереди еще несколько недель интенсивной борьбы с пожарами". "Возможно, нам еще придется вернуться к режиму чрезвычайного положения, если того потребует ситуация. Этим летом мы столкнулись с тяжелыми и непредсказуемыми погодными условиями", - сказал глава правительства столичной территории Эндрю Барр.