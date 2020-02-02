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75-летие Победы

На Ставрополье впервые пройдет выставка работ художников-фронтовиков

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств организует выставку в честь празднования 75-летия Победы в этом году

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств впервые подготовит выставку работ художников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В честь 75-летия Победы будут представлены 75 произведений, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе музея.

"Организаторы решили, следуя количеству юбилейных лет со Дня Победы, представить 75 произведений 75 художников-участников войны, прошедших ее дорогами и прославивших в своем творчестве и военный подвиг народа, и радость мирной жизни", - говорится в сообщении.

В коллекции музея хранится 250 произведений художников - участников Великой Отечественной войны - живописцев, графиков, скульпторов. "Как оказалось, произведения художников-фронтовиков, находящиеся в музейной экспозиции, посвящены, как правило, мирной тематике", - поясняется в сообщении.

Коллекция включает в себя живописные пейзажи и жанровые работы, работы скульпторов, графические произведения, в числе которых есть и фронтовые наброски лиц участников войны. Выставку музей подготовит в преддверии празднования 75-летия Победы, в нее войдут работы художников из разных российских регионов. Отдельную экспозицию музей подготовит из картин художников-фронтовиков из Ставропольского края.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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