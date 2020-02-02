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Китайская вирусная пневмония

Режим ЧС ввели в двух районах Приморья для защиты от нового коронавируса

В регионе также заработали три изоляционных пункта, куда помещают граждан КНР, прибывающих в Приморский край с видом на жительство
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Октябрьского и Хасанского районов Приморского края в воскресенье ввели режим ЧС на своих территориях для обеспечения защиты от проникновения из Китая нового коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

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"В Хасанском районе состоялось заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которой принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании изоляционного пункта", - говорится в сообщении. Также, в сообщении цитируется глава Октябрьского района Александр Камленок, который сообщил о введении режима ЧС на территории этого района в воскресенье.

Сейчас всех прибывающих в Приморский край граждан КНР с видом на жительство обследуют при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. После этого пациентов направляют в изоляционные пункты, где за ними в течение 14 дней будут наблюдать специалисты. В Приморье начали работу три таких пункта.

"Изоляционные пункты уже работают в Пограничном и Октябрьском районах. В поселке Пограничный изоляционный пункт находится в бывшем здании автобазы. В нем уже находятся три гражданина КНР, имеющие вид на жительство в России. Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. Его организовали на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса", - уточнили в пресс-службе правительства региона. 

В понедельник, 3 февраля, четвертый изоляционный пункт должен появиться в Хасанском районе, который будет работать в поселке Краскино - это ближайший населенный пункт к границе.

 

Теги
РоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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