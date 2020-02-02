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Китайская вирусная пневмония
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В России новый коронавирус включили в перечень опасных заболеваний наряду с ВИЧ и чумой

Перечень был составлен в 2004 году и с тех пор оставался неизменным
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому коронавирусная инфекция 2019-nCoV внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

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"Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в постановлении. Этот перечень, составленный в 2004 году и с тех пор остававшийся неизменным, включал в себя 15 видов заболеваний. К числу таковых были отнесены болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), малярия, туберкулез, сибирская язва, холера и чума, а также ряд других.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Посольство России готовит эвакуацию российских граждан, находящихся в Ухане и всей провинции Хубэй, к ней будут привлечены самолеты ВКС РФ. По предварительным оценкам, общее количество граждан РФ в провинции Ухань составляет 341 человек. В воскресенье пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров сообщил, что 130 россиян выразили готовность покинуть Хубэй.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайская вирусная пневмония
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