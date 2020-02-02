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В Маутхаузене возложили цветы в память о 75-летии побега красноармейцев из концлагеря

Массовый побег советских военных состоялся в ночь на 3 февраля 1945 года, спаслись лишь девять из 419 человек

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения венков, приуроченная к 75-й годовщине побега нескольких сотен красноармейцев из "блока смерти" нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, прошла в воскресенье в Австрии. Мероприятие на территории бывшего лагеря смерти организовал Фонд памяти Александра Печерского.

Самый известный массовый побег советских военных из Маутхаузена состоялся в ночь на 3 февраля 1945 года. Его совершили более 400 узников. Нацисты организовали тогда специальную операцию по их поимке под названием "Охота на зайцев в округе Мюльфиртель". В этой облаве участвовали отряды СС, народного ополчения "Фольксштурм" и местное население, которое обязали задерживать и сообщать о местонахождении сбежавших военнопленных. Почти все они были пойманы и зверски убиты на месте, спаслись лишь девять из 419 человек.

На сегодняшний день из участников спасения советских офицеров в живых осталась только Анна Хакль, которой на тот момент было всего 13 лет. Ее семья в феврале 1945 года пошла на риск и стала одной из немногих в Австрии, укрывших у себя красноармейцев. Ими стали Михаил Рыбчинский и Николай Цемкало. В архиве 88-летней Анны Хакль до сих пор хранится фотография ее семьи с двумя выжившими советскими офицерами, сделанная сразу после освобождения Мюльфиртеля от нацистов. Как сообщила руководитель исследовательского центра "Память" Юлия Эггер, после смерти Рыбчинского и Цемкало семья Хакль потеряла связь с их родственниками и сегодня австрийка мечтает обнять потомков тех, чьи жизни были спасены 75 лет назад.

Массовый побег узников из 20-гo блока Маутхаузена стал героической страницей в истории сопротивления в нацистских концлагерях. О побеге и спасении двух советских офицеров австрийской семьей стало известно в СССР случайно лишь много лет спустя. Их первая послевоенная встреча состоялась только весной 1964 года в доме, где когда-то нашли пристанище красноармейцы.

Австрия в результате аншлюса с 1938 по 1945 год входила в состав нацистской Германии. Присоединение положило начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих. В 1938 году на австрийской территории был создан концентрационный лагерь Маутхаузен как филиал концлагеря Дахау. В нем нацисты содержали около 335 тыс. человек из нескольких десятков стран.

За время существования в этом лагере и его филиалах погибли более 100 тыс. человек: среди жертв Маутхаузена - свыше 30 тыс. советских военнопленных и гражданских лиц. Зимой 1945 года там был зверски замучен генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Памятник ему открылся в 1948 году и стал первым монументом на территории Маутхаузена. Концлагерь был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками.

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Австрия
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