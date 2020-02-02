В ВОЗ сообщили, что коронавирус чаще передается при наличии у больного симптомов недуга

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Коронавирус 2019-nCoV, вызвавший вспышку респираторного заболевания в Китае, чаще передается от человека к человеку при наличии у больного симптомов недуга, тогда как случаи заражения при их отсутствии довольно редки. С такими пояснениями выступила в опубликованном в Женеве информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Главным фактором передачи, согласно имеющимся на настоящий момент данным, являются случаи, характеризующиеся наличием симптомов", - говорится в сообщении. Распространение болезни при отсутствии проявлений заболевания, "скорее всего, не является основным драйвером", считают в ВОЗ.

Всемирная организация отмечает, что ей "известно о возможной передаче 2019-nCoV от инфицированных людей до того, как у них появятся симптомы". Однако такое заражение "может происходить редко", и гораздо легче вирус распространяют люди, имеющие симптомы болезни, при чихании и кашле.

"Передача [коронавируса] от человека, не имеющего симптомов заболевания, является очень редким явлением, когда речь идет о других коронавирусах, таких как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома", - напоминает ВОЗ.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в Ухане вспышку вызванного коронавирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число заразившихся 2019-nCoV в КНР превысило 14 тыс., более 300 человек умерли.