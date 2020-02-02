Роспотребнадзор выявил нарушения в работе пермской сауны, откуда госпитализировали детей

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю выявили нарушения санитарного законодательства при обследовании сауны в Перми, откуда госпитализировали детей. Об этом в воскресенье сообщается на сайте управления.

"Специалистами управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" немедленно после получения сообщения проведено обследование сауны, расположенной по адресу: город Пермь, улица Карпинского, 97а. Проведен отбор проб воды и воздуха. В ходе обследования выявлены грубые нарушения санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде", - говорится в сообщении.

Эксплуатация сауны приостановлена. Как уточнили в управлении, готовятся материалы для передачи в прокуратуру Пермского края. По предварительным данным, причиной отравления послужило неблагоприятное действие на пострадавших хлорсодержащих веществ. Следственное управление СКР по Пермскому краю инициировало доследственную проверку.

1 февраля на странице станции скорой помощи Перми в Facebook появилось сообщение об инциденте. Со ссылкой на данные станции сообщалось о 13 пострадавших: пятеро взрослых (двое отказались от осмотра, трое - от госпитализации) и восемь детей (один отказ от госпитализации).

Как уточнили в воскресенье ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава, "у троих детей родители отказались от госпитализации, они отпущены домой на амбулаторное лечение, пятеро находятся в стационаре в удовлетворительном состоянии".