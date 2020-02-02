СМИ: в Китае за восемь дней достроили больницу для лечения зараженных коронавирусом

ТАСС, 2 февраля. Строительство первой специализированной больницы для пациентов, зараженных вирусом 2019-nCoV, завершилось в Ухане - эпицентре распространения инфекции. Процесс ее сооружения занял восемь дней, сообщила в воскресенье газета Global Times .

Площадь нового медучреждения "Хошэньшань", рассчитанной на 1 тыс. коек, составляет 33,9 тыс. кв. м. Прием пациентов здесь начнется уже в понедельник, 3 февраля.

В свою очередь газета South China Morning Post в воскресенье информировала о том, что в госпитале будут работать 1,4 тыс. военных медиков. По данным издания, вторая больница для лечения инфицированных коронавирусом - "Лэйшэньшань" - начнет работу 5 февраля.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 человек умерли. Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер на Филиппинах.