Сурок Фил из Пенсильвании предсказал раннюю весну

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал в воскресенье, что весна в этом году наступит рано.

Пятикилограммовый сурок был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

"Так как тени нет, весна наступит рано", - провозгласил один из представителей "Клуба сурка", выступая традиционно от лица Фила и обращаясь к нескольким тысячам человек, собравшимся по такому случаю в Панксатони. Трансляция велась на сайте клуба.