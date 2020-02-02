Скворцова назвала своим главным достижением снижение потребления алкоголя в России

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает своими главными достижением в этой должности снижение в России показателей потребления алкоголя и табакокурения. Об этом она заявила в воскресенье в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мы смогли практически в два раза снизить потребление алкоголя, и почти на треть [произошло] снижение табакокурения", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Относительно неудач Скворцова отметила, что "не удалось сделать то, на что не было ресурсов".

Вероника Скворцова - врач-невролог, доктор медицинских наук (1993). С мая 2012 года по январь 2020 года она занимала должность министра здравоохранения. 23 января Скворцова была назначена на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).