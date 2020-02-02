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Китайская вирусная пневмония
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Самолеты для вывоза россиян из КНР сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе

Всего будет задействовано пять самолетов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пять самолетов Воздушно-космических сил России сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе для эвакуации граждан РФ из Китая. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

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"Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что всего "задействовано пять самолетов ВКС России". В них находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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