Самолеты для вывоза россиян из КНР сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пять самолетов Воздушно-космических сил России сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе для эвакуации граждан РФ из Китая. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что всего "задействовано пять самолетов ВКС России". В них находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами.