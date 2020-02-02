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Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Источник в правоохранительных органах сообщил, что у двукратного чемпиона России по боксу изъяли 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили 0,5 грамма чистого кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в правоохранительных органах.

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"Общий вес изъятого у Кушиташвили кокаина составил чуть более 0,5 грамма. Экспертиза показала, что это чистый кокаин, без примесей, который закупается в специализированных местах за границей, его стоимость выше средней на черном рынке", - также сказал источник.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

В отношении боксера возбуждено дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). "Так как Кушиташвили является военнослужащим, его дело расследуют военные следователи. Ожидается, что в понедельник военный суд рассмотрит их ходатайство об избрании меры пресечения", - уточнил источник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, ночью 2 февраля в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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