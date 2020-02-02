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Китайская вирусная пневмония

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14489

По данным портала "Ванъи", при этом 304 заболевших умерли, из больниц выписали 418 пациентов

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, к вечеру воскресенья увеличилось на 109 и составило 14489 человек, умерли 304 жителя страны, из больниц выписаны 418 пациентов. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

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Ранее сообщалось о 14380 инфицированных, число жертв не изменилось.

Согласно опубликованной статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать провинция Хубэй (более 9 тыс. случаев, 294 погибших) и ее административный центр - город Ухань (4109 заболевших и 224 умерших). Далее следуют провинции Чжэцзян (661 человек), Гуандун (632) и Хэнань (493 случая, два смертельных исхода).

В Пекине выявлен 191 инфицированный (один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 95 человек (двое умерли). Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее число случаев заражения, - Тибетский автономный район, провинция Цинхай и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Очередные данные будут опубликованы утром в понедельник.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Из 11-миллионного промышленного центра, закрытого на карантин, иностранные государства вывозят тысячи своих граждан. По данным посольства России, которое в настоящее время готовит эвакуацию российских граждан, о своем желании покинуть провинцию Хубэй заявили около 130 россиян. Минобороны России заявило о формировании для участия в операции авиационной группировки из пяти самолетов Воздушно-космических сил, уже сосредоточенной на одном из аэродромов Восточного военного округа. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

 

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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