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Володин предложил создать рабочую группу по регионам с наибольшей убылью населения

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в Алтайском крае
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019 году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение этой проблемы. По мнению спикера, в группу должны войти представители профильных думских комитетов, министерств и этих регионов.

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"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - сказал спикер в воскресенье журналистам. По его словам, эта тема будет обсуждаться в понедельник на заседании Совета Думы.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Волгоградская (15,8 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.).

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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