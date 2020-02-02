Володин предложил создать рабочую группу по регионам с наибольшей убылью населения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019 году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение этой проблемы. По мнению спикера, в группу должны войти представители профильных думских комитетов, министерств и этих регионов.

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", - сказал спикер в воскресенье журналистам. По его словам, эта тема будет обсуждаться в понедельник на заседании Совета Думы.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Волгоградская (15,8 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.).