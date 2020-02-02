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Китайская вирусная пневмония

В США заявили, что Пекин пока не принял предложение о помощи в борьбе с коронавирусом

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен при этом отметил, что "китайские власти, безусловно, были более откровенны, чем во время прошлых кризисов"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти США продолжают предлагать Пекину направить в Китай американских специалистов для борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, однако ответа пока не получили. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

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"Мы продолжаем предлагать помощь Китаю, мы предложили направить [в Китай специалистов из] Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - прим. ТАСС) и других специалистов в области медицины и здравоохранения. Пока мы не получили ответа от Китая относительно этих предложений, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - сказал он.

При этом О'Брайен отметил, что "до настоящего момента китайские власти, безусловно, были более откровенны, чем во время прошлых кризисов". "Мы это ценим", - подчеркнул помощник президента США.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. 7 января удалось установить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Помимо КНР, сейчас заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 человек умерли. Еще один человек, зараженный коронавирусом, умер на Филиппинах.

 

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СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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