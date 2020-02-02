ОАК сократит свое участие в Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Делегация Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) значительно сократит участие в крупнейшем в Азии международном авиасалоне Singapore Airshow 2020, который пройдет с 11 по 16 февраля. Основной причиной этого стало распространение пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили ТАСС в воскресенье в ОАК.

"Учитывая динамику распространения коронавируса и общие рекомендации Росздравнадзора, приняли решение о значительном сокращении участия в международной выставке в Сингапуре", - заявили в ОАК.

2 февраля газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на двух сотрудников предприятий оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства, что решение о сокращении численности участвующих в сингапурском авиасалоне приняли и другие представители России. По информации одного из них, помимо ОАК к ним относятся госкорпорации Роскосмос и Ростех, а также входящие в Ростех холдинг "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт".

Отмечается, что от посещения мероприятия отказался весь топ-менеджмент компаний. "Вместо нескольких сотен участников на выставку поедут несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России", - говорится в статье.

31 января организаторы авиасалона Singapore Airshow 2020 заявили, что примут дополнительные санитарные меры в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, но не намерены отменять смотр.

О выставке

Как ожидается, участие в Singapore Airshow 2020 примут свыше 55 тыс. человек из 150 государств и территорий. На выставке будут представлены как минимум 65 из сотни крупнейших оборонных и аэрокосмических корпораций мира.

Во время Singapore Airshow 2020 запланировано несколько форумов, в том числе посвященных инновационным разработкам в аэрокосмической области. По традиции в каждый день работы выставки пройдут показательные полеты пилотажных групп из разных стран. Так, в 2018 году фигуры высшего пилотажа исполняли летчики из ВВС Индонезии, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, США, а также Таиланда.

Между тем ВВС Республики Корея 30 января сообщили об отказе направить в Сингапур пилотажную группу Black Eagles из-за вспышки пневмонии в регионе.

На сегодняшний день число инфицированных новым коронавирусом в Сингапуре составляет 18 человек, среди них две гражданки Сингапура, которых эвакуировали из Уханя. 30 января из провинции Хубэй в страну прибыл самолет, на котором вернулись на родину 92 сингапурца, находившиеся в эпицентре распространения нового вида пневмонии. Все они помещены под карантин на 14 суток.