{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

ОАК сократит свое участие в Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что сократить число участвующих в авиасалоне также решили госкорпорации Роскосмос и Ростех, а также входящие в Ростех холдинг "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Делегация Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) значительно сократит участие в крупнейшем в Азии международном авиасалоне Singapore Airshow 2020, который пройдет с 11 по 16 февраля. Основной причиной этого стало распространение пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщили ТАСС в воскресенье в ОАК.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Учитывая динамику распространения коронавируса и общие рекомендации Росздравнадзора, приняли решение о значительном сокращении участия в международной выставке в Сингапуре", - заявили в ОАК.

2 февраля газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на двух сотрудников предприятий оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства, что решение о сокращении численности участвующих в сингапурском авиасалоне приняли и другие представители России. По информации одного из них, помимо ОАК к ним относятся госкорпорации Роскосмос и Ростех, а также входящие в Ростех холдинг "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт".

Отмечается, что от посещения мероприятия отказался весь топ-менеджмент компаний. "Вместо нескольких сотен участников на выставку поедут несколько десятков специалистов технического профиля, призванных лишь обозначить присутствие России", - говорится в статье.

31 января организаторы авиасалона Singapore Airshow 2020 заявили, что примут дополнительные санитарные меры в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, но не намерены отменять смотр.

О выставке

Как ожидается, участие в Singapore Airshow 2020 примут свыше 55 тыс. человек из 150 государств и территорий. На выставке будут представлены как минимум 65 из сотни крупнейших оборонных и аэрокосмических корпораций мира.

Во время Singapore Airshow 2020 запланировано несколько форумов, в том числе посвященных инновационным разработкам в аэрокосмической области. По традиции в каждый день работы выставки пройдут показательные полеты пилотажных групп из разных стран. Так, в 2018 году фигуры высшего пилотажа исполняли летчики из ВВС Индонезии, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, США, а также Таиланда.

Между тем ВВС Республики Корея 30 января сообщили об отказе направить в Сингапур пилотажную группу Black Eagles из-за вспышки пневмонии в регионе.

На сегодняшний день число инфицированных новым коронавирусом в Сингапуре составляет 18 человек, среди них две гражданки Сингапура, которых эвакуировали из Уханя. 30 января из провинции Хубэй в страну прибыл самолет, на котором вернулись на родину 92 сингапурца, находившиеся в эпицентре распространения нового вида пневмонии. Все они помещены под карантин на 14 суток.

Теги
СингапурРоссияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Опрос: попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа
При этом почти 60% опрошенных уверены, что демократы, пытаясь объявить президенту США импичмент, преследуют свои политические цели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС