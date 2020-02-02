Умер исследователь берестяных грамот Валентин Янин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выдающийся советский и российский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот, член Российской академии наук Валентин Янин умер в Москве на 91-м году жизни. Об этом сообщила вдова ученого, замначальника Новгородской археологической экспедиции, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина.

"Абсолютно невосполнимая утрата", - написала она в воскресенье вечером в своем аккаунте в Facebook, проиллюстрировав публикацию горящей свечой на черном фоне.

Крупнейший исследователь берестяных грамот

Валентин Лаврентьевич Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). Вскоре после его рождения семья переехала в Москву, где Янин окончил среднюю школу с золотой медалью и в 1946 году поступил на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил с отличием в 1951 году. Спустя три года ученый защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси". С 1954 года работал на кафедре археологии исторического факультета МГУ. В 1963 году, в возрасте 34 лет, Янину за книгу "Новгородские посадники" была присуждена ученая степень доктора исторических наук.

С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. С 1993 года являлся участником Государственного экспертного совета при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Янин также возглавлял музейный совет при Российском фонде культуры, был членом консультативного совета при Минкультуры РФ, госкомиссии по реституции культурных ценностей, входил в состав редколлегий научных журналов "Российская археология", "Вестник Московского университета".

Валентин Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Как специалист по Древней Руси, он был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков.

Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Впервые в отечественной историографии исследователь разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников - письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.