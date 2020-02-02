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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

СМИ: сотни тысяч верующих приняли участие в протестных молебнах в Черногории

Своеобразным гимном протестующих стала песня "Не отдадим святыни", которую написала одна из черногорских монахинь

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Рекордное число верующих приняло участие в воскресенье в молебнах и особых молитвенных протестных шествиях - литиях - в Черногории. Об этом сообщил черногорский портал IN4S, ведущий фото- и видеотрансляции с мест массовых акций.

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Портал отмечает, что "на улицах Черногории больше людей, чем когда-либо". По данным портала, рекордные 25 тыс. верующих собрались на улицах города Биело-Поле, многочисленные шествия прошли в Беране, Баре, рекорд побит во втором по величине городе страны Никшиче. Молебен и лития в столице страны Подгорице собрала на улицах "максимальное число людей в истории города". Верующие скандируют "Не отдадим святыни" и требуют отмены спорного закона о вероисповедании.

Своеобразным гимном протестующих стала песня "Не отдадим святыни". Ее автором стала одна из черногорских монахинь, а аранжировку сделали молодые прихожане. Песня уже стала хитом в соцсетях всего региона, набирая сотни тысяч просмотров.

Портал Vijesti сообщает, что многие жители сел вышли утром воскресенья пешком, чтобы к вечеру принять участие в молебнах в городах. Такие своеобразные паломничества приобретают все большую популярность у молодежи. Рекордным стал маршрут в 84 км, который прошли 17 юношей из Плевли перед воскресной литией на севере страны. Vijesti передают, что массовые богослужения также прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловграде и других городах страны.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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