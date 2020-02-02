Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, распространенном в воскресенье.

"В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации <...>, в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, с 00:00 мск 3 февраля 2020 года <...> пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

С 3 февраля будут отменены поезда № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог", поезд № 320/20-19/319 Чита - Забайкальск - Пекин, беспересадочные вагоны Москва - Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19. "Беспересадочные вагоны Москва - Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва - Забайкальск", - добавили в РЖД.

Ранее было приостановлено движение международных пассажирских поездов № 402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования "Китайских железных дорог", а также беспересадочная группа вагонов формирования "Федеральной пассажирской компании" сообщением Чита - Маньчжурия. При этом международное железнодорожное сообщение с Китаем сохранялось на маршруте Москва - Пекин.

"Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", - отмечается в сообщении РЖД.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.