Названы 30 полуфиналистов конкурса "Лидеры России" из ПФО, которые вышли в суперфинал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Эксперты конкурса управленцев "Лидеры России" в воскресенье определили 30 участников полуфинала из Приволжского федерального округа (ПФО), которые получили путевки в суперфинал проекта.

"Сегодня названы 30 участников полуфинала конкурса "Лидеры России", представляющих регионы ПФО, которые показали лучшие результаты в ходе испытаний. Среди тех, кто вышел в суперфинал, - представители 11 регионов округа", - сказал журналистам на церемонии завершения полуфинала член набсовета конкурса, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, путевки на завершающий этап конкурса получили "и госслужащие, и представители бизнеса".

При этом Швыдкой подчеркнул, что главной победой для участников проекта стало решение принять участие в конкурсе.

Испытания полуфинала для участников из субъектов ПФО проходили в Нижнем Новгороде 1-2 февраля. В состязании участвовали более 280 человек из всех регионов Поволжья.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого пройдет суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.