Исследователя берестяных грамот Валентина Янина похоронят в Великом Новгороде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот академик Валентин Янин будет похоронен в Великом Новгороде. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Выдающийся советский и российский ученый умер 2 февраля в Москве, не дожив четырех дней до 91 года.

"Похороны пройдут в Великом Новгороде. Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе", - сказал Макаров, добавив, что время прощания еще не назначено.

Вице-президент РАН охарактеризовал академика Янина как исследователя "невероятно крупного масштаба", создавшего новую концепцию истории Древнего Новгорода. "Валентин Лаврентьевич - крупнейший исследователь средневековой археологии и истории второй половины ХХ столетия. Как руководитель Новгородской экспедиции он стал автором и соавтором таких блестящих находок, как Новгородская Псалтырь, печать Ярослава Мудрого, сотни берестяных грамот, которые удалось прочесть и интерпретировать. Все эти находки в течение десятилетий занимали центральное место в археологических достижениях Советского Союза и России. Благодаря этим материалам Янин создал новую концепцию истории средневекового Новгорода и раскрыл его роль в культуре Древней Руси", - отметил Макаров.

По его словам, академик Янин стал учителем как для него лично, так и для многих других выпускников кафедры археологии исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. "Для меня он прежде всего учитель. Человек, идеи и энергия которого сделали профессионалами мое поколение выпускников кафедры археологии, обозначили наш путь в науке", - заключил Макаров.

Исследователь новгородских грамот

Валентин Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятка (ныне Киров). С 1954 года работал на кафедре археологии исторического факультета МГУ. В 1963 году, когда Янину было 34 года, за книгу "Новгородские посадники" ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. С 1993 года являлся участником Государственного экспертного совета при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Янин возглавлял музейный совет при Российском фонде культуры, был членом консультативного совета при Минкультуры РФ, госкомиссии по реституции культурных ценностей, входил в состав редколлегий научных журналов "Российская археология", "Вестник Московского университета".

Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Научно-популярная книга "Я послал тебе бересту" принесла ему целый ряд наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на множество языков. Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Впервые в отечественной историографии исследователь разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников - письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников ученый воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.