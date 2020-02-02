Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Валентина Янина

ТАСС, 2 февраля. Смерть российского археолога, крупнейшего исследователя Новгородской Руси и берестяных грамот, действительного члена Российской академии наук Валентина Янина стал утратой для большой науки, для Великого Новгорода, которому ученый вернул его историю, считают коллеги ученого в Новгородской области.

Валентин Янин умер в Москве в воскресенье на 91-м году жизни.

"Новгородцы привыкли к Валентину Лаврентьевичу и душой, и мыслями. Мы всегда сверяли все вопросы научные археологические с его знаниями, с его именем, поэтому, конечно, это горькая утрата. Мы все в тревожном настроении, все готовимся к прощанию", - сказала ТАСС директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева.

"На счету Валентина Лаврентьевича множество открытий, принципиальных научных мнений. Ему принадлежит эпохальная история присоединения Рюрикова городища к городской территории Великого Новгорода. Очень смелый историк, очень талантливый. Мы совместно работали больше 10 лет. Удивительный человек, с юмором, легкий, серьезные вопросы решал принципиально и вдумчиво", - подчеркнула Григорьева. "За такой спиной широкой, его научной ответственностью все было как-то легко. Теперь все, что он оставил, на чем он настаивал, нужно подробно изучать и, конечно, так оно и будет", - подчеркнула собеседница агентства.

Валентин Янин сумел открыть страницы истории Великого Новгорода и сделать их всеобщим достоянием, считает археолог, председатель Новгородского общества любителей древности Сергей Трояновский. "После страшной разрушительной войны в Новгороде появился вот такой человек, который сделал как никто, наверное, больше всех, чтобы вернуть его [Новгорода] историю, его прошлое, обеспечить его настоящим и будущим. Человек с удивительными талантами, способностями, который гениален во всех своих проявлениях. Это человек, который хочет остаться в Новгороде. Стало известно, что местом его упокоения, скорее всего, будет Рождественское кладбище Великого Новгорода. О его научном вкладе сказать можно только в превосходной степени. Около 2 тыс. научных статей и публикаций, монографий на разных языках народов мира, это широкая известность Новгорода в сочетании с фамилией Янин", - сказал он ТАСС.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил соболезнования родным и близким археолога и подчеркнул его вклад в изучение истории региона. "Это невосполнимая утрата для всех нас. Валентину Лаврентьевичу удалось сделать огромный, удивительный вклад в историю. Он стал крупнейшим исследователем Новгородской Руси и берестяных грамот, посвятил этому свою жизнь. Благодаря его трудам весь мир узнал, о чем писали друг другу новгородцы на бересте много веков назад, каким был древний Новгород. Я глубоко соболезную родным и близким Валентина Лаврентьевича. Мы понесли тяжелую потерю", - сказал Никитин.

Крупнейший исследователь берестяных грамот

Валентин Лаврентьевич Янин родился 6 февраля 1929 года в городе Вятке (ныне Киров). Вскоре после его рождения семья переехала в Москву, где Янин окончил среднюю школу с золотой медалью и в 1946 году поступил на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил с отличием в 1951 году. Спустя три года ученый защитил кандидатскую диссертацию "Денежно-весовые системы домонгольской Руси". С 1954 года он работал на кафедре археологии исторического факультета МГУ. В 1963 году Янину за книгу "Новгородские посадники" была присуждена ученая степень доктора исторических наук.

С 1962 года он возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, с 1990 года был академиком РАН. С 1993 года он являлся участником Государственного экспертного совета при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Янин также возглавлял музейный совет при Российском фонде культуры, был членом консультативного совета при Минкультуры РФ, госкомиссии по реституции культурных ценностей, входил в состав редколлегий научных журналов "Российская археология", "Вестник Московского университета".

Валентин Янин написал более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Он был участником многих связанных с Новгородом открытий, в том числе Новгородской Псалтыри - древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века. Научно-популярная книга Янина "Я послал тебе бересту" принесла ему множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), она была переведена на многие языки.

Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника. Впервые в отечественной историографии исследователь разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников - письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников Янин воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.