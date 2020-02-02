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В МВД Северной Осетии устанавливают личности напавших на журналиста

В ведомстве уточнили, что Дэвид Мамедов написал заявление в МВД 1 февраля

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ по Северной Осетии проводят доследственную проверку по делу о нападении на журналиста Дэвида Мамедова и устанавливают личности двоих нападавших, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону в воскресенье.

По информации пресс-службы регионального отделения Союза журналистов России, двое неизвестных, представившись правоохранителями, напали на Мамедова и, силой затащив его в автомобиль, устроили журналисту обыск и допрос, обвинили в распространении запрещенных веществ. Также пресс-служба уточнила, что 1 февраля Мамедов написал заявление в МВД. После инцидента члены североосетинского отделения Союза журналистов России потребовали найти виновных в нападении на Мамедова.

"Первого февраля в отделение МВД России по Владикавказу обратился журналист одного из республиканских средств массовой информации. По его словам, на углу улиц Чапаева и Иристонская во Владикавказе в отношении него были совершены противоправные действия. В настоящее время полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание", - говорится в сообщении.

Результаты проверки находятся на контроле у руководства МВД по региону. Мамедов уже несколько лет сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ.

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Северная Осетия
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