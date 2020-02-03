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Китайская вирусная пневмония

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Отправить за россиянами борты ВКС распорядился президент России Владимир Путин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.

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По данным российского военного ведомства, авиационная группировка ВКС в составе пяти самолетов, созданная для эвакуации российских граждан, уже в воскресенье вечером была сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе. На борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами.

Отправить за россиянами борты ВКС в субботу распорядился президент России Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.

Сколько в эпицентре вспышки россиян?

По информации посольства РФ в Китае на 1 февраля, удалось установить связь со 183 россиянами, находящимися на территории провинции Хубэй, где и была первоначально зафиксирована вспышка заболевания. Из них 123 человека находятся в административном центре провинции - городе Ухань. Всего же, по предварительным оценкам, на территории провинции может находиться 341 россиянин.

Как ранее заявила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, из провинции Хубэй будут эвакуированы все изъявившие такое желание российские граждане. По возвращении в РФ они будут помещены под карантин на 14 дней.

О том, где именно разместят на карантин возвращающихся россиян, до настоящего времени официально не сообщалось.

Кто еще вывозит иностранцев из Хубэй?

Всего в закрытом на карантин 11-миллионном Ухане находятся тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

В числе стран, организовавших или готовящих эвакуацию, вошли также Германия, Франция, Израиль, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Белоруссия, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Египет, Грузия, Чехия, Словакия, Малайзия, Индия и ряд других.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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