В США зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом нового типа

ТАСС, 3 февраля. Американские власти подтвердили девятый случай заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в стране. Об этом в воскресенье сообщило подразделение телекомпании ABC в Нью-Йорке со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, которая недавно вернулась из китайского города Ухань, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса. Отмечается, что состояние пациентки позволило отказаться от ее госпитализации, однако она, а также члены ее семьи, с которыми она контактировала, изолированы.

Ранее сообщалось, что на территории США находятся восемь человек, заболевшие пневмонией нового типа. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, по одному - в Аризоне, в штате Вашингтон и в Массачусетсе.