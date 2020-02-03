Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.