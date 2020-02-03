{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361

Не менее 17205 человек заражены
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"По состоянию на 00:00 2 февраля (19:00 мск воскресенья - прим. ТАСС) число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17 205, состояние 2 296 человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 361. В общей сложности зафиксировано 21 558 предполагаемых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В США зафиксирован девятый случай заражения коронавирусом нового типа
Заболевшей, по данным телекомпании ABC, оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС