Поезд Пекин - Москва вернулся в Россию без пассажиров после приостановки сообщения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пассажирский поезд Пекин - Москва пересек в понедельник утром государственную границу России без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

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Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" приостановило пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

"Поезд, следующий по маршруту Пекин - Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.