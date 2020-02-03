Козлов: правительство на следующей неделе обсудит предложения по авиакомпании для ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ намерено уже на следующей неделе рассмотреть подготовленные министерством транспорта предложения по поводу создания единой авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник сообщил в интервью газете "Известия" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 31 января 2020 года проработать создание авиакомпании с парком российских самолетов для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. Как позже сообщила газета "Известия" со ссылкой на комитет Совета Федерации по экономической политике, создание новой авиакомпании может потребовать от 10 до 30 млрд рублей.

"У Минтранса есть предложения, как это сделать [создать авиакомпанию], все они разные. Здесь вопрос не просто в создании авиакомпании, а и в разработке ее маршрутной сети, которую нужно восстанавливать практически заново. С министром транспорта мы уже договорились, что на площадке вице-премьера [РФ] Юрия Трутнева на следующей неделе соберемся и обсудим все варианты, которые будут предложены. И как только будет принято решение, [председатель правительства РФ] Михаил Мишустин согласует, одобрит - соответственно, и мы начнем его исполнять", - сообщил Козлов.

Что касается финансирования проекта, Козлов подтвердил, что создание авиакомпании для Дальнего Востока повлечет за собой немалые затраты. Однако возможные суммы он не озвучил. "Важно еще, чтобы оно было доступно для исполнения и удобно для людей, которые будут пользоваться этими авиалиниями, будет ли им возможно и доступно пользоваться такой услугой. Сейчас почти все перевозки на Дальнем Востоке субсидируются. Потому что если реальные экономические затраты будут отражены в билете, услуга окажется недоступна", - пояснил министр.

Представители всех дальневосточных регионов уже заявили о поддержке инициативы президента. Представители большинства субъектов ДФО сходятся на том, что создание единой авиакомпании на Дальнем Востоке положительно повлияет на развитие авиации и обеспечит создание устойчивой маршрутной сети между населенными пунктами.