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В Якутске несколько школ приостановили работу из-за превышения порога ОРВИ и гриппа

Занятия отменены в 13 школах

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Занятия отменены для 835 детей в более десяти школах Якутска, где карантин введен из-за превышения порога ОРВИ и гриппа, сообщили ТАСС в понедельник в управлении образования мэрии города.

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Карантинные мероприятия вводятся из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ при превышении 20-процентного порога заболевших во всем учебном учреждении, либо в отдельных классах. Решение и приказ издается самими организациями, где превышен уровень.

"Мониторинг школ ведется у нас каждую среду. Приостановлены занятия в 31 классе в 13 школах, общее количество детей составляет 835", - сказали в ведомстве.

По информации управления Роспотребнадзора по Якутии, в понедельник на еженедельной планерке мэра города отмечается превышение эпидпорога в возрастной группе с трех до шести лет, с семи до 14 лет и с 15 лет и старше.

По данным управления образования, в Якутске работает 51 школа, где общее число учеников составляет 47 тыс.

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