СМИ: число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 149 человек

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, за пределами Китая достигло 149. Об этом в понедельник сообщил информационный портал " Ванъи ".

По его данным, в Японии зафиксировано 20 случаев заболевания, в Таиланде - 19, в Сингапуре - 18, Южной Корее - 15, Австралии - 12, ФРГ - 10, США - 9, Малайзии - 8, Вьетнаме - 7, Франции - 6, ОАЭ - 5, Канаде - 4, в России, Великобритании, Индии, Италии - по два случая заражения. На Филиппинах два человека заболели, из них один умер, что стало первым смертельным случаем за пределами КНР. В Испании, Камбодже, Непале, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке зафиксировано по одному заболевшему пневмонией.

Сутки назад государственное телевидение Китая сообщало о 147 случаях инфицирования за границей, до этого речь шла о 124 зараженных.

Как сообщил в понедельник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.