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Жириновский планирует внести в Госдуму законопроект о выплате пособий домохозяйкам

Свое предложение лидер ЛДПР, как сообщает газета "Известия", представит фракции в нижней палате парламента 3 февраля
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект, устанавливающий пособия для домохозяек. Свое предложение депутат представит фракции в нижней палате парламента 3 февраля, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Сейчас широко обсуждаются возможные меры по повышению рождаемости. Одно из наших новых предложений - ввести специальное пособие для женщин, которые не работают, но ведут хозяйство своей семьи. Они готовят, стирают, убирают, воспитывают детей, водят их в школу или детский сад, ходят в магазин, выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий, монотонный труд", - сообщил "Известиям" Жириновский.

По его словам, размер пособий будет зависеть от количества детей в семье: сумма может начинаться с минимального размера оплаты труда (с 1 января 2020 года в РФ - 12 тыс. 130 рублей - прим. ТАСС) за семью, в которой три человека, и умножаться на определенный коэффициент за каждого последующего ребенка. Как пояснил Жириновский, предложенные изменения помогут "усилить поддержку семьи через выплату пособия домохозяйкам".

По данным издания, в ЛДПР не смогли дать оценку примерным затратам федерального бюджета на реализацию инициативы, однако отметили, что они не будут критичными. В других партиях предложение депутата вызвали неоднозначную реакцию. Так, в "Единой России" считают, что намерения у главы ЛДПР благие, но они вряд ли будут поддержаны.

"Мотивы Владимира Жириновского понятны и гуманны. Они направлены на то, чтобы поддержать людей. Но данное пособие, на мой взгляд, будет достаточно затратным для бюджета. Во-вторых, на мой взгляд, принцип выдавать деньги домохозяйкам не совсем верен, помогать нужно адресно тем, кто действительно в этом нуждается", - пояснил газете первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. В КПРФ к идее отнеслись критически. Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что сомневается, что эта инициатива будет поддержана.

В "Справедливой России" выразили готовность обсудить законопроект. "Это продолжение развития идеи материнского капитала и пособий на детей. Эту тему мы готовы обсуждать. Когда законопроект будет внесен, мы его подробно изучим. Но лично мне кажется, что главная проблема, которую сегодня нужно решить - это вопрос достойной заработной платы и пенсии. Бедность не от того, что пособий нет или они маленькие", - сообщил "Известиям" зампред фракции эсеров Олег Нилов.

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"КПРФЛДПР"Справедливая Россия"Нилов, Олег АнатольевичКоломейцев, Николай Васильевич
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