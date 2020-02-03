Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад в Комсомольске-на-Амуре

В субботу детей из Москвы отправили в Хабаровск, откуда отвезли в Комсомольск-на-Амуре и передали бабушке с дедушкой.

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Комсомольска-на-Амуре помогла с устройством в школу и детский сад мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребенок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребенка есть", - сказал представитель администрации. Дети будут посещать другие учреждения нежели ранее, поскольку сейчас проживают в другом районе города. И школа, и детсад находятся во дворе дома их бабушки.

В понедельник старший ребенок должен был пойти в школу. Однако в городе пришлось эвакуировать все школы из-за поступивших на электронную почту образовательных учреждений сообщений об опасности. Сейчас здания проверяются.

Администрация города ранее сообщала, что семье помогут материально, они получат до 50 тыс. рублей, но выплата еще не сделана. Финансовую помощь бабушка мальчиков уже получила от правительства Хабаровского края.

В пресс-службе губернатора и правительства региона агентству сообщили, что с семьей продолжат работать специалисты органов защиты детей.

26 января пассажир, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщили в СК РФ, оставив детей, отец улетел в Ростов-на-Дону. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об оставлении в опасности, а также об истязании и халатности. В настоящее время жизни и здоровью детей угрозы нет.

Семья проживает в Комсомольске-на-Амуре. До инцидента дети жили с отцом, у матери - новая семья.