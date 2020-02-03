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Китайская вирусная пневмония
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КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Ограничения на движение поездов вводятся на неопределенный срок

ПХЕНЬЯН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне.

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"Принято решение приостановить начиная с понедельника отправку поездов по маршруту Пхеньян - Москва и Пхеньян - Хабаровск, - отметил работник кассы. - Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу".

По словам собеседника агентства, ограничения на движение поездов между КНДР и Россией вводятся на неопределенный срок, возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами будет зависеть от развития ситуации с эпидемией коронавируса в Китае.

До принятия карантинных мер между КНДР и Россией два раза в месяц курсировал один вагон по маршруту Пхеньян - Москва, раз в месяц следовал один вагон из Пхеньяна в Хабаровск, и четыре раза в месяц два вагона отправлялись из Москвы до корейской приграничной станции Туманган.

Ранее власти КНДР для предотвращения распространения коронавируса приостановили железнодорожное сообщение с Китаем. Международные авиарейсы из Пхеньяна в Китай и Россию были также отменены до 1 марта.

Теги
КНДРРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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