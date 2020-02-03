Грузовое сообщение с Китаем возобновили на дальневосточных пунктах пропуска

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Пограничные пункты пропуска между РФ и Китаем на Дальнем Востоке возобновили пропуск грузовых автомобилей после временного ограничения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

В конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России заявила, что пять регионов России на Дальнем Востоке продлят до 2 февраля режим закрытия пунктов пропуска на границах с Китаем, чтобы не допустить риска распространения коронавируса. Пассажирское сообщение закрыто до сих пор, российских и китайских граждан возвращают домой через трансграничные коридоры.

"Все пункты пропуска, за исключением трех пунктов, которые будут закрыты по расписанию до 7 февраля, сегодня осуществляют оформление и пропуск грузовых автомобилей", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что также 3 февраля нет ограничений на железнодорожное грузовое сообщение.

За прошедшее время в Приморье выросли цены на некоторые овощи, которые в основном импортируются в регион из КНР. В частности, подорожали огурцы до 400 рублей за килограмм в некоторых торговых точках. Как рассказала ТАСС начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского городского округа, где располагается большое число сельскохозяйственных предприятий, по некоторым видам овощей наблюдается дефицит.

"Цена в 400 рублей за килограмм огурцов - это не от производителя, это уже магазины делают наценку. При этом действительно огурцов и помидоров у нас своих мало. У предприятия "Грин Хаус", которое в день снимает с грядок одну фуру огурцов, ее раскупают мгновенно. Тем не менее, наши предприятия вполне могут обеспечить край картошкой, свеклой и морковью, даже несмотря на сниженный из-за погоды урожай в этом году", - рассказала собеседница агентства.