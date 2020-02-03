В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Состояние двоих пострадавших, госпитализированных после обрушения кровли кафе в Новосибирске, оценивается как средней степени тяжести, планируется их перевод из реанимации в обычную палату, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. м. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, двое получили переохлаждение и позднее отпущены домой, еще двое были госпитализированы с переломами. Также в результате обрушения погибла девушка.

"Пострадавшие в средней степени тяжести оба, в сознании. Сегодня их планируется перевести в обычную палату из реанимации", - сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Областная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Здание, где проходила вечерника, находилось в ведении предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра", ранее оно принадлежало СО РАН. Известно, что новый собственник не начинал осваивать здание, поскольку занимался оформлением документов. Как сообщил ТАСС глава районной администрации, где произошло ЧП, разрешение на проведение мероприятий в здании не выдавалось. Было ли законным проведение вечеринки в этом помещении, разбирается прокуратура.