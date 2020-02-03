Опрос: каждый четвертый россиянин боится заболеть раком

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Каждый четвертый житель России заявил, что боится заболеть раком. Самыми пугающими видами онкологических заболеваний россияне назвали рак мозга, желудка и поджелудочной железы, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", приуроченного ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

"Опрос показал, что каждый четвертый респондент боится заболеть раком - так ответили 26%. Мысли о возможной болезни тревожат, но не мешают жить 54% опрошенных. При этом 61% добавили, что их ближайшие родственники пережили онкологическую болезнь, а у 55% респондентов болезнь стала причиной смерти", - следует из результатов опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Самыми пугающими видами рака почти половина опрошенных назвали рак мозга, желудка и поджелудочной железы. У порядка трети россиян наибольший страх вызывают рак кишечника, легких, груди, кожи и рак простаты. Более 60% респондентов считают, что факторами риска развития онкологических заболеваний являются постоянный стресс, плохая экология и наследственность. Вредные привычки и неблагоприятный радиационный фон назвали 57% и 42% опрошенных респондентов соответственно.

"Что касается мер профилактики, почти половина (45%) признались, что следят за общим уровнем здоровья, еще 38% не имеют вредных привычек. Женщины-респонденты отметили, что регулярно посещают гинеколога (29%) и проводят обследование груди (25%). Однако, несмотря на страх заболевания, 28% опрошенных не делают ничего из перечисленного", - говорится в исследовании.

Всемирный день борьбы против рака (World Cancer Day) отмечается 4 февраля. Он учрежден согласно Хартии по борьбе с раком, принятой на первой Всемирной противораковой конференции 4 февраля 2000 года в Париже. Впервые был проведен в 2006 году.