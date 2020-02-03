В США выявлены еще два случая заражения коронавирусом нового типа

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. В США два случая заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, подтверждены в округе Сан-Бенито (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте департамента услуг общественного здравоохранения округа.

"Два случая нового коронавируса были подтверждены в округе Сан-Бенито. Оба подтвержденных случая связаны друг с другом, так как речь идет о муже и жене. Супруг недавно приехал из китайского Уханя, таким образом произошла передача [коронавируса] от человека к человеку. Оба пациента находятся дома с момента возвращения [одного из супругов] из Китая", - уточнил департамент.

Общее число заболевших пневмонией нового типа в США возросло до 11 человек. Шесть случаев зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, один - в штате Вашингтон, один - в Массачусетсе.