Роспотребнадзор передал странам ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавирусной инфекции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в целях оказания помощи странам - членам ЕАЭС и СНГ передал им средства диагностики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях оказания помощи странам - членам Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в недопущении завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на безвозмездной основе передает странам-партнерам средства лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 и 2 февраля 2020 года Роспотребнадзор уже передал необходимое количество российских тест-систем для определения 2019-nCoV в Армению, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Кроме того, ожидается поставка средств диагностики в Киргизию и Таджикистан.

Поставка тест-систем в страны евразийского региона осуществляется в рамках реализации Роспотребнадзором мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней, отметили в ведомстве.