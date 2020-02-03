Роскачество рассказало, почему нельзя есть просроченные продукты

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Эксперты Роскачества ответили на вопросы потребителей о просроченных продуктах и посоветовали их утилизировать. Об этом говорится в сообщении организации.

"Просроченные продукты лучше всего утилизировать, - отмечается в сообщении. - Даже если вы срежете плесень, например, с хлеба или сыра, это не сделает продукт безопасным".

Как напомнили эксперты, плесень на хлебе образуется из-за различных видов грибков и распространяется не только на поверхности продукта. Ножки мицелия (гифы) проникают глубоко, поэтому недостаточно просто срезать заплесневевший участок. В Роскачестве подчеркнули, если появилась плесень (даже маленькое пятнышко), то продукт не пригоден для еды.

Согласно мнению экспертов Роскачества, есть продукты, срок годности которых подошел к концу, небезопасно по крайней мере по трем причинам.

"Во-первых, к обозначенному времени в нем размножаются патогенные микроорганизмы, во-вторых, неизвестно, соблюдались ли все правила холодовой цепи при перевозке, в-третьих, не во всех торговых точках система хранения полностью соответствует предъявляемым требованиям", - приводятся в сообщении слова гастроэнтеролога-иммунолога Надежды Корольковой. Эксперт советует не есть продукты, срок годности которых скоро закончится, и не покупать такие продукты по акции, например, когда на них снижают цены.

С осторожностью стоит относиться к упаковкам с переклеенными, размазанными или плохо читаемыми сроками годности. Как пояснили в Роскачестве, маркировка, как правило, выдает недобросовестного продавца, а сам продукт может быть небезопасным.

Срок годности и срок хранения

Выбирая продукты в магазине, большинство потребителей обращают внимание на срок годности, в особенности если речь идет о скоропортящихся товарах - молоко и молочные продукты, охлажденная рыба, мясо, полуфабрикаты из свежего мяса, готовые салаты и т.д. Но иногда на упаковке указывается и срок годности, и срок хранения.

Разницу между сроком годности и сроком хранения объясняет директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. Она пояснила, что срок годности - это временной промежуток, в течение которого товар пригоден для использования по назначению. "По истечению этого срока продукт употреблять нельзя", - подчеркнула Викулова.

Викулова напомнила, что для каждой подгруппы продуктов сроки годности прописаны в СанПиН и техрегламентах. Производитель не может изменить их произвольно.

Срок годности определяется по ингредиенту с наименьшим сроком хранения в тех случаях, если в состав входит несколько компонентов. Если товар продают вразвес, то срок исчисляется со дня изготовления, а не с даты фасовки.

Самыми капризными, по ее словам, являются ультраскоропортящиеся продукты, к которым относятся готовые салаты, пирожные с кремом, полуфабрикаты из охлажденного мяса и свежая рыба. Они сохраняют потребительские свойства от 12 часов до трех дней, и только в охлажденном состоянии. В связи с этим производитель обязан указывать на упаковке точную дату производства - год, месяц, а также день и час.

Скоропортящимися продуктами считаются те, которые можно хранить в холодильнике от трех до 30 суток. Например, пастеризованное молоко в мягкой упаковке не скиснет в течение пяти суток, а йогурт - 14 дней.

К продуктам длительного хранения относят все, что может храниться дольше месяца. Например, сухофрукты в темном, сухом и проветриваемом месте пролежат до года, соль, мука, сахар, чай и некоторые виды консерсервов выдержат два года. "Но все это справедливо до тех пор, пока продукт не вскрыт, - добавила Викулова. - И, разумеется, до момента вскрытия он должен храниться в соответствии с предъявляемыми требованиями".