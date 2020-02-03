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Китайская вирусная пневмония

Посольство РФ сообщило о 133 россиянах, готовых покинуть провинцию Хубэй

В частности, к эвакуации готовятся российские студенты в Ухане

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Не менее 133 российских граждан выразили готовность вернуться из китайской провинции Хубэй в Россию из-за вспышки пневмонии нового типа, 85 из них находятся в городе Ухань. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

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"Число граждан, выразивших готовность покинуть Хубэй, составляет 133 человека, они будут эвакуированы. Из них 85 человек находятся в Ухане, - сказал дипломат. - Все они согласились пройти 14-дневный карантин".

"Заболевших среди россиян в Китае нет", - подчеркнул Егоров. Он воздержался от ответа на вопрос, будут ли эвакуироваться вместе с россиянами граждане государств СНГ. "Не комментируем", - сказал он.

Студенты готовятся

Российские студенты в Ухане уже готовятся к эвакуации. Об этом ТАСС сообщила одна из студенток Уханьского университета, с которой удалось связаться по телефону.

"Все нормально. Мы буквально сидим на чемоданах, ждем новостей, - сказала девушка. - Нам сказали, что нужно быть готовыми каждую минуту". По ее словам, в Уханьском университете десять российских студентов захотели вернуться на родину, еще несколько россиян решили остаться в китайском вузе и ждать возобновления занятий. Пока начало семестра отложено на неопределенное время. Сама собеседница ТАСС сказала, что надеется вернуться в Китай для завершения языковой стажировки "хотя бы на три месяца".

По словам девушки, в Ухань уже прибыла группа российских дипломатов для обеспечения отправки желающих вернуться в Россию.

Китайские власти по-прежнему обеспечивают российских студентов и стажеров в Ухане бесплатным трехразовым горячим питанием, есть возможность приобретать воду, продукты, предметы первой необходимости.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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