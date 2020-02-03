Участок федеральной трассы от Оренбурга до Соль-Илецка расширят до четырех полос

ОРЕНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области приступило к переводу в госсобственность земель, расположенных вдоль автодороги Оренбург - Соль-Илецк с целью подготовки к расширению проезжей части этого участка федеральной трассы Р-239 Казань - Оренбург - Казахстан до четырех полос. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский.

"На сегодняшний день планируется расширение дороги, которая идет из Оренбурга в Соль-Илецк, до четырех полос. Проведены переговоры с Росавтодором, им выделены специально денежные средства под эту историю, то есть они готовы фактически приступить к уширению дороги с 2021 года. Наша задача на сегодняшний день - в поле провести подготовительную работу, связанную с земельными участками, чтобы эти полосы расширить. Губернатором была поставлена задача [все подготовить, чтобы] в апреле 2021 года Росавтодор мог выйти на стройку", - сказал Самбурский.

Региональным и муниципальным властям предстоит составить реестр земельных участков, через которые пройдет дорога. Муниципальные участки переведут в новый статус без проблем, отметил Самбурский, частную собственность выкупят под госнужды. Еще одна задача - инвентаризация имеющейся инфраструктуры и переговоры с собственниками сетей. "В некоторых случаях технологически невозможно произвести расширение - трубопроводы, газопроводы - и тогда будет меняться облик этой дороги", - отметил министр.

Автодорога Р-239 ведет от Казани через Оренбург до границы с Республикой Казахстан и является федеральной трассой, ее обслуживает Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье". На всем протяжении в Оренбургской области магистраль является двухполосной. Участок от Оренбурга до Соль-Илецка протяженностью около 70 км считается наиболее загруженным из-за большого потока туристов, посещающих курорт регионального значения "Соленые озера". За летний сезон в город приезжают более 1 млн туристов.