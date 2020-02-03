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Глава Бурятии рассчитывает, что к туристическому сезону ситуация с коронавирусом изменится

Алексей Цыденов также отметил, что грузовое сообщение с КНР не прерывается, функционирование поставщиков остается в обычном режиме

УЛАН-УДЭ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов рассчитывает, что к туристическому сезону 2020 года ситуация со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, изменится и не повлияет на экономику республики. Об этом сказал ТАСС в понедельник сам глава региона.

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Республика Бурятия не имеет общих границ с КНР, но находится близко и соседствует с Забайкальским краем, расположенным на российско-китайских рубежах. Бурятия популярна у китайских туристов из-за возможности увидеть Байкал и культуру народов, живущих в республике. Ежегодно, по официальным данным, в регион приезжают около 400 тыс. туристов, порядка 30% из них - граждане Китая.

"То, что касается экономических взаимоотношений, - это, конечно, туристическая отрасль. Но не думаю, что [это] сильно критично: сейчас не самый сезон для туризма. Надеюсь, что к туристическому сезону ситуация разрешится и минимум последствий от всего этого будет", - сказал Цыденов.

Он напомнил, что грузовое сообщение с КНР не прерывается, функционирование поставщиков остается в обычном режиме. "Больших инвестпроектов [с китайским бизнесом] у нас нет, поэтому больших рисков тоже нет", - добавил глава Бурятии.

Бурятия граничит с Монголией. Российско-монгольская граница закрыта для пересечения гражданами КНР и третьими лицами, следующими из Китая через Монголию в Россию. "Все [пункты] на границе мы усилили: Наушки, Кяхта, Монды и в аэропорту. Установлены контрольные пункты на автомобильных, железнодорожных пунктах пропуска, в аэропорту дополнительно", - отметил Цыденов. Для обеспечения мер безопасности в регионе создан оперативный штаб, подготовлена инфекционная больница, запас масок для населения. 1 февраля в Бурятию поступили тест-системы для выявления коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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