ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (80%) считают важными поправки в Конституцию России, предложенные президентом Владимиром Путиным. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит в понедельник РБК .

Как сообщает издание со ссылкой на результаты опроса, респондентам задавали вопрос, каково их отношение к внесению тех или иных поправок в Конституцию, и предлагали выбрать один из вариантов ответа: "скорее положительно", "скорее отрицательно", "скорее безразлично" или "затрудняюсь ответить". Согласно материалам опроса, большинство россиян положительно отнеслись к инициативам, касающимся социальной сферы: 91% граждан РФ заявили о скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, 90% респондентов положительно оценили инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Кроме того, по данным РБК, порядка 87% участников опроса высказались в поддержку увеличения ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет. Идею наделить Конституционный суд РФ функцией проверки законопроектов по запросу президента страны одобрили 81% респондентов. Еще 68% россиян выступили за запрет иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих.

Как сообщает издание, по 66% респондентов положительно оценивают право главы государства назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации, а также возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента.

Что же касается вопроса установления приоритета российского Основного закона над международными договорами, то положительно эту инициативу оценили 63% россиян, в то время как отрицательно - 14%. Еще 62% респондентов одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Помимо прочего, у россиян спросили, являются ли лично для них важными возможные изменения в Конституции. Скорее важными изменения назвали 79% опрошенных, в то время как 16%, напротив, считают их скорее неважными. При этом затруднились ответить на поставленный вопрос 5% респондентов.