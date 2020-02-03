{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: россияне считают важными предложенные Путиным поправки в Конституцию

Возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента одобрили 66% респондентов
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (80%) считают важными поправки в Конституцию России, предложенные президентом Владимиром Путиным. Наибольшее одобрение вызвали инициативы по фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексации пенсий, следует из данных опроса ВЦИОМ, которые приводит в понедельник РБК.

На эту тему
Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

Как сообщает издание со ссылкой на результаты опроса, респондентам задавали вопрос, каково их отношение к внесению тех или иных поправок в Конституцию, и предлагали выбрать один из вариантов ответа: "скорее положительно", "скорее отрицательно", "скорее безразлично" или "затрудняюсь ответить". Согласно материалам опроса, большинство россиян положительно отнеслись к инициативам, касающимся социальной сферы: 91% граждан РФ заявили о скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, 90% респондентов положительно оценили инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Кроме того, по данным РБК, порядка 87% участников опроса высказались в поддержку увеличения ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет. Идею наделить Конституционный суд РФ функцией проверки законопроектов по запросу президента страны одобрили 81% респондентов. Еще 68% россиян выступили за запрет иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих.

Как сообщает издание, по 66% респондентов положительно оценивают право главы государства назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации, а также возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента.

Что же касается вопроса установления приоритета российского Основного закона над международными договорами, то положительно эту инициативу оценили 63% россиян, в то время как отрицательно - 14%. Еще 62% респондентов одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Помимо прочего, у россиян спросили, являются ли лично для них важными возможные изменения в Конституции. Скорее важными изменения назвали 79% опрошенных, в то время как 16%, напротив, считают их скорее неважными. При этом затруднились ответить на поставленный вопрос 5% респондентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мненияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
МВД предлагает трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
В случае утверждения документа, ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС