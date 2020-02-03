{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Сотни медработников в Гонконге вышли на забастовку с призывом закрыть границу с Китаем

Участники акции опасаются, что гонконгские больницы не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 февраля. /ТАСС/. Сотни медицинских работников в Гонконге, включая врачей и медсестер, вышли в понедельник на забастовку. Как сообщает радиостанция RTHK, они требуют от властей полного закрытия границы с материковым Китаем, чтобы предотвратить вспышку в мегаполисе коронавирусной инфекции.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Организатором акции выступило новое профсоюзное объединение медработников (Hospital Authority Employees Alliance). Его активисты опасаются, что гонконгские больницы не смогут справиться с наплывом пациентов в случае разрастания эпидемиологической угрозы при большом потоке людей, пересекающих границу. Профсоюз пригрозил вывести на протесты до 6 тыс. медиков на следующий день, если администрация не ответит на их требования до вечера понедельника.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15.

Из-за эпидемиологической угрозы здесь закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы. С 30 января город приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем, сократил вдвое количество авиарейсов с городами КНР. Также приостановлена выдача разрешений на въезд в Гонконг китайских туристов. Однако о полном закрытии границы речи пока не идет.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
МВД предлагает трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
В случае утверждения документа, ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС