ФСИН расширит возможности направления осужденных на работу вместо колоний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России намерена в этом году значительно увеличить возможность направления осужденных в исправительные центры вместо колоний. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, "в 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тыс. мест для размещения осужденных к принудительным работам".

Сейчас в России действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 5450 осужденных к принудительным работам. Они появились пока в 68 территориальных органах ФСИН.

Если в 2017 году (когда начал применяться этот вид наказания) его отбывали 587 человек, то в 2018 году - уже 2501 осужденный. В 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ. Рост связан с тем, что с 2019 года они могут назначаться не только при вынесении приговора, но и в качестве замены вида наказания лицам, уже отбывающим лишение свободы [в качестве смягчения после отбытия части срока наказания].

В минувшем году около 80% решений судов о назначении принудительных работ касались замены неотбытой части срока лишения свободы.

"Чаще всего принудительные работы назначаются лицам, осужденным за кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неуплатой алиментов, причинением тяжкого вреда здоровью, нарушением правил дорожного движения", - сообщили во ФСИН России. "Администрация исправительных центров, исходя из наличия рабочих мест, привлекает осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности", - пояснили во ФСИН. В основном их привлекают к работе, не требующей специальных профессиональных навыков, среди наиболее распространенных профессий - уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности подбирают работу по специальности. В Ставропольском крае, например, осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае - рабочими по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники.

Принудительные работы

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Из заработка осужденного в доход государства идет от 5 до 20%, они не вправе отказаться от трудоустройства (за исключением показаний по здоровью) и живут в общежитиях под контролем сотрудников ФСИН.

Кроме того, в семи регионах России уже есть предварительные договоренности с бизнесом о создании общежитий для осужденных к принудительным работам непосредственно на предприятиях, где их трудоустроят на оплачиваемую работу.