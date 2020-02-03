{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФСИН расширит возможности направления осужденных на работу вместо колоний

Как сообщили в службе, в 2020 году планируется создать дополнительно около 4 тыс. мест для размещения осужденных к принудительным работам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России намерена в этом году значительно увеличить возможность направления осужденных в исправительные центры вместо колоний. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, "в 2020 году работа по расширению сети исправительных центров будет продолжена, предварительно, планируется создать дополнительно около 4 тыс. мест для размещения осужденных к принудительным работам".

Сейчас в России действуют 15 исправительных центров и 67 изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры, с возможностью размещения 5450 осужденных к принудительным работам. Они появились пока в 68 территориальных органах ФСИН.

Если в 2017 году (когда начал применяться этот вид наказания) его отбывали 587 человек, то в 2018 году - уже 2501 осужденный. В 2019 году на исполнение во ФСИН поступило более 7200 судебных решений о назначении принудительных работ. Рост связан с тем, что с 2019 года они могут назначаться не только при вынесении приговора, но и в качестве замены вида наказания лицам, уже отбывающим лишение свободы [в качестве смягчения после отбытия части срока наказания].

В минувшем году около 80% решений судов о назначении принудительных работ касались замены неотбытой части срока лишения свободы.

"Чаще всего принудительные работы назначаются лицам, осужденным за кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, неуплатой алиментов, причинением тяжкого вреда здоровью, нарушением правил дорожного движения", - сообщили во ФСИН России. "Администрация исправительных центров, исходя из наличия рабочих мест, привлекает осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности", - пояснили во ФСИН. В основном их привлекают к работе, не требующей специальных профессиональных навыков, среди наиболее распространенных профессий - уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности подбирают работу по специальности. В Ставропольском крае, например, осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае - рабочими по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники.

Принудительные работы

Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет, за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Из заработка осужденного в доход государства идет от 5 до 20%, они не вправе отказаться от трудоустройства (за исключением показаний по здоровью) и живут в общежитиях под контролем сотрудников ФСИН.

Кроме того, в семи регионах России уже есть предварительные договоренности с бизнесом о создании общежитий для осужденных к принудительным работам непосредственно на предприятиях, где их трудоустроят на оплачиваемую работу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МВД предлагает трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров
В случае утверждения документа, ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС