Власти Якутии контролируют цены на фрукты и овощи в регионе в связи с ситуацией в КНР

ЯКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству взять на особый контроль динамику цен на овощи и фрукты в связи с закрытием российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа из КНР. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Большую часть овощей и фруктов в республику доставляют из Китая, и закрытие границы может сказаться на ценах.

"Необходимо с участием правоохранительных и контрольно-надзорных органов, представителей крупных оптовых баз, органов местного самоуправления на уровне курирующего заместителя председателя правительства держать ситуацию на особом контроле и совместными усилиями выработать механизмы урегулирования цен. Также рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны, чтобы население не почувствовало недостатка в свежих овощах и фруктах", - привела пресс-служба слова Николаева.

Глава региона отметил, что приостановка грузового сообщения между приграничными регионами Дальнего Востока и Китайской Народной Республикой в связи с коронавирусом не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен в регионе. "Ситуацией уже воспользовались недобросовестные оптовики, и за эти дни [с момента закрытия границы] на оптовых базах цены на свежие овощи безосновательно возросли в два раза", - сказал Николаев.

Сделать источником свежих овощей и зелени на прилавках городских магазинов предлагают тепличный комплекс "Саюри", который, по данным пресс-службы, выходит на проектную мощность и должен увеличить собираемость урожая.

Российско-японский инвестиционный проект круглогодичного тепличного комплекса ООО "Саюри" в селе Сырдах (входит в городской округ Якутска) реализуется с 2016 года на площади 3,34 га. Проект направлен на развитие сельского хозяйства, увеличение уровня обеспеченности населения качественным продовольствием местного производства. Общая стоимость проекта составляет 1,7 млрд рублей. При выходе на полную проектную мощность годовой объем продукции должен составить около 2 тонн в год, в том числе 1,3 тонн огурцов, 685 тонн томатов и 50 тонн зелени, и покрыть до 25% от объема рынка города Якутска и 6% от рынка всего региона.