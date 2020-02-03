Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Чите превышен в два раза

ТАСС, 3 ферваля. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди жителей Читы в два раза, сообщается в понедельник на сайте регионального управления ведомства.

"За пятую неделю (27 января - 2 февраля 2019 года) по Чите превышены эпидемические пороги по совокупному населению в два раза, среди детей до двух лет - на 17,3%, от трех до шести лет - в 2,4 раза, среди школьников - в 2,9 раза, взрослых - на 54,9%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последнюю неделю января - начале февраля потребность в госпитализации заболевших гриппом и ОРВИ увеличилась на 40,4%, большинство из них дети. "Ситуация расценивается как эпидемическая", - уточняется в сообщении.

В конце прошлой недели власти Читы приостановили занятия во всех школах города из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В регионе при краевом Минздраве работает штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу.