NY Post: в США из-за коронавируса подскочили цены на защитные маски

Как заметила газета New York Post, за последние 10 дней цена на многоразовую медицинскую маску компании Novotel на сайте онлайн-ретейлера Amazon выросла почти в два раза - с $14,99 за штуку до $27,99, а предназначенные для защиты от пыли респираторы от AxPower, раньше стоившие $15,99, теперь продаются по $40,99.

Цены на одноразовые медицинские маски, по данным New York Post, пока остаются разумными - $30 за упаковку из 100 штук. Однако из-за отсутствия товара на складе ближайшая доставка такого средства защиты от вируса доступна лишь в конце февраля.

При этом в большинстве магазинов Нью-Йорка защитные маски невозможно найти уже больше недели. "У нас совершенно нет масок для лица", - заявил газете менеджер одной из местных аптек Роб Лакмэн. В других аптеках при этом говорят, что ожидать возвращения в продажу этого товара стоит ждать не раньше, чем через две-три недели.

В свою очередь власти США заверяют местных жителей в том, что поводов для паники нет, а специалисты говорят об отсутствии необходимости надевать маску. "Мы никогда обычно не даем рекомендацию использовать маску в качестве средства предотвращения респираторных заболеваний. И, конечно же, сейчас в случае с этим новым вирусом мы тоже не даем таких рекомендаций", - приводит телекомпания CNBC слова представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).