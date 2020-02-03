NY Post: в США из-за коронавируса подскочили цены на защитные маски

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. В США в связи с распространением пневмонии, вызванной новым коронавирусом, резко подскочили цены на защитные маски.
Как заметила газета New York Post, за последние 10 дней цена на многоразовую медицинскую маску компании Novotel на сайте онлайн-ретейлера Amazon выросла почти в два раза - с $14,99 за штуку до $27,99, а предназначенные для защиты от пыли респираторы от AxPower, раньше стоившие $15,99, теперь продаются по $40,99.
Цены на одноразовые медицинские маски, по данным New York Post, пока остаются разумными - $30 за упаковку из 100 штук. Однако из-за отсутствия товара на складе ближайшая доставка такого средства защиты от вируса доступна лишь в конце февраля.
При этом в большинстве магазинов Нью-Йорка защитные маски невозможно найти уже больше недели. "У нас совершенно нет масок для лица", - заявил газете менеджер одной из местных аптек Роб Лакмэн. В других аптеках при этом говорят, что ожидать возвращения в продажу этого товара стоит ждать не раньше, чем через две-три недели.
В свою очередь власти США заверяют местных жителей в том, что поводов для паники нет, а специалисты говорят об отсутствии необходимости надевать маску. "Мы никогда обычно не даем рекомендацию использовать маску в качестве средства предотвращения респираторных заболеваний. И, конечно же, сейчас в случае с этим новым вирусом мы тоже не даем таких рекомендаций", - приводит телекомпания CNBC слова представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).